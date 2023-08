Indija ohranja denarno politiko, a opozarja na rast cen hrane

New Delhi, 10. avgusta - Indijska centralna banka Reserve Bank of India se danes ni odločila za zvišanje ključne obrestne mere, je pa opozorila na zviševanje cen hrane, do katerega prihaja tudi zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov. Skok cen hrane že vpliva na finance gospodinjstev in je ustavil trend padanja inflacije, so še navedli v banki.