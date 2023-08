Ruski državljani največji vlagatelji v Črni gori

Podgorica, 13. avgusta - Največji tuji vlagatelji v Črni gori v prvih petih mesecih letošnjega leta so bili z 52,5 milijona evrov naložb ruski državljani, so pokazali podatki črnogorske centralne banke. Rusi so od leta 2019 v Črno goro vložili 534 milijonov evrov, od tega 208 milijonov v nakup nepremičnin, ob tem navaja črnogorski časnik Vijesti.