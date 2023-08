Celje, 12. avgusta - Družba Celjski sejem je lani ustvarila 3,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, potem ko so ti leto prej dosegli 1,5 milijona evrov. Podjetje je ob tem lani znova ustvarilo dobiček, in sicer v višini 26.000 evrov. Predlani so vknjižili 425.000 evrov izgube.