Cene nafte so se odmaknile od večmesečnih vrhov

Singapur, 10. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju malenkost znižale, potem ko so v sredo zabeležile najvišje ravni v več mesecih. Navzdol so jih potisnili podatki o povečanju ameriških zalog nafte, odmevajo pa tudi slabše gospodarske novice s Kitajske, ki krepijo zaskrbljenost glede svetovnega povpraševanja po črnem zlatu.