Azijske borze ob premlevanju inflacijskih gibanj brez enotne smeri

Tokio, 10. avgusta - Osrednje azijske borze danes niso imele enotne smeri. Vlagatelji so previdni. Na eni strani premlevajo gospodarske podatke s Kitajske, od koder so v sredo sporočili, da je država julij sklenila z medletno deflacijo, na drugi strani pa so v pričakovanju objave inflacijskih številk v ZDA.