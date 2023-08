Tudi ponoči na več deloviščih odpravljali posledice poplav

Ljubljana, 10. avgusta - Posledice nedavnih katastrofalnih poplav, ki so prizadele velik del države, so na več deloviščih odpravljali tudi ponoči. Več cest je zaradi poplavljenega ali poškodovanega cestišča še vedno neprevoznih, ponekod je še vedno motena tako oskrba s pitno vodo kot dobava električne energije, kaže jutranje poročilo uprave za zaščito in reševanje.

Na terenu posredujejo vse razpoložljive sile za zaščito, reševanje in pomoč s prizadetih območij, drugih regij in držav članic EU. Pomagajo pri črpanju vode iz poplavljenih objektov, poskušajo zagotoviti dostop do odrezanih naselij in prevoznost cest, odstranjujejo podrto drevje, naplavine ter oskrbujejo prebivalstvo s telekomunikacijami in električno energijo.

Evakuacija oseb je večinoma zaključena. Pripadniki sil za zaščito in reševanje ter pripadniki slovenske vojske pomagajo tudi pri iznosu poškodovane in uničene opreme iz objektov, odstranjevanju mulja in blata ter začasni sanaciji.

Pomoč s helikopterji nudita vojska in policija, ki na nedostopna območja prevažata materialna sredstva. Na več območjih s poškodovanim vodovodom dovažajo tudi pitno vodo, še poroča uprava za zaščito in reševanje.

V preteklih dneh so veliko nevarnost predstavljali tudi plazovi. Danes bo območje nad plaziščem in Koroško Belo, kjer je bila v minulih dneh odrejena nočna evakuacija prebivalcev, preletaval helikopter, saj se bodo pričela dela za ponovno vzpostavitev alarmnega sistema.

Pretoki rek po Sloveniji se medtem postopoma zmanjšujejo. Obetajoča je tudi vremenska napoved, saj se bo po napovedih meteorologov danes čez dan delno zjasnilo. Popoldne sicer lahko nastane kakšna ploha, a Agencija RS za okolje ni izdala nobenega opozorila. V petek bo vreme sončno in nekoliko topleje, podobne razmere je pričakovati tudi v prihodnjih dneh.