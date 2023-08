Benfici še devetič superpokal

Lizbona, 10. avgusta - Portugalski nogometni prvak Benfica je na stadionu Aveiro na severu države z 2:0 premagal večnega tekmeca Porto in še devetič v klubski zgodovini osvojil superpokal. Lizbonski orli so tako sezono 2023/24 odprli z zmago po zaslugi zadetkov v drugem polčasu Argentinca Angela Di Marie (61. minuta) in Hrvata Petra Muse (68.).