Na Norveškem zaradi hudega neurja evakuirali več tisoč ljudi

Oslo, 9. avgusta - Po večdnevnem hudem neurju z dežjem, ki je zlasti na jugu Norveške povzročilo poplave in sprožilo več zemeljskih plazov, so oblasti danes sporočile, da so evakuirali več tisoč ljudi in da je poplavilo hidroelektrarno Braskereidfoss, ki leži ob najdaljši norveški reki Glomma, poročajo tuje tiskovne agencije.