DZ soglasno sprejel novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Ljubljana, 9. avgusta - Poslanke in poslanci so na današnjem glasovanju z 79 glasovi za in brez glasu proti sprejeli novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki med drugim omogoča hitrejšo dodelitev finančnih sredstev prizadetim občinam. Na podlagi novele bo v ponedeljek, 14. avgust, dela prost dan, čemur sicer niso bili naklonjeni v opoziciji.