Američani se upirajo postavitvi vetrnih elektrarn ob obali

New York, 9. avgusta - Pobuda proti postavitvi vetrnih elektrarn ob obali ameriške zvezne države New Jersey je doslej zbrala več kot 500.000 podpisov. Projekt danskega podjetja Orsted ima po drugi strani podporo ameriških zveznih oblasti in vodstva države New Jersey. Nasprotniki elektrarn se sklicujejo na zdravje kitov in uničen pogled na morje, poroča Washington Post.