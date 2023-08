Veterinarska zbornica za opravljanje nujnih nalog tudi 14. avgusta

Ljubljana, 9. avgusta - Veterinarji so po mnenju veterinarske zbornice zaradi izredno zahtevnih razmer na poplavljenih območjih najbolj koristni na terenu. Zato zbornica vladi predlaga, da bi lahko veterinarske organizacije tudi 14. avgusta, ko naj bi bil dela prost dan, opravljale nujne naloge, so sporočili iz zbornice.

"Na terenu prisotni veterinarji zahtevne razmere rešujejo tekoče in z izjemnim osebnim odrekanjem, včasih tudi tveganjem. Menimo, da so veterinarji v trenutnih razmerah daleč najbolj koristni na terenu, zato predlagamo, da lahko 14. avgusta opravljajo nujne naloge, povezane s poškodovanimi in obolelimi živalmi ter storitve za stranke, ki so na ta dan že naročene," so zapisali v dopisu, naslovljenem na vlado.

Za solidarno pomoč prizadetim v poplavah, in sicer namensko določenemu posamezniku, pa predlagajo določitev dodatnega delovnega dne, ki naj bo neobdavčen. V zbornici razumejo željo, da se pomaga, a menijo, da morajo biti ukrepi takšne narave, da se z njimi podjetjem, ki delujejo na področjih, ki niso neposredno prizadeta, ne povzroča dodatne gospodarske škode, kar pa se bo z zaprtjem poslovanja 14. avgusta zgodilo.

Kot so pojasnili, veterinarji veterinarskih organizacij s koncesijo ter delavci Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Nacionalnega veterinarskega inštituta ob poplavah zbirajo podatke o poškodovanih in poginulih živalih, nudijo nujno veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim, sodelujejo pri odstranjevanju živalskih trupel, opravljajo poostren nadzor nad živili živalskega izvora ter spremljanja epizootiološke razmere.