Skupini Gen uspelo obvladali ekstremne razmere na Savi

Krško, 9. avgusta - Skupina Gen se je minili konec tedna soočila z ekstremnimi razmerami na reki Savi. Potem ko so hidroelektrarne (HE), z izjemo dveh v zgornjem toku, v petek postopoma zaustavili, so od ponedeljka vse v obratovanju. Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je ves čas delovala stabilno in s polno močjo, so zapisali.