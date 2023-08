Po napadu morskega psa nad newyorškimi kopalci bedijo droni

New York, 9. avgusta - Mesto New York je po ponedeljkovem napadu morskega psa na 65-letno plavalko danes nad svoje plaže poslalo drone za opazovanje. Namestnik gasilskega komisarja te večmilijonske ameriške metropole Joseph Pfeiffer je naznanil, da bodo brezpilotniki bedeli nad obiskovalci plaž do konca kopalne sezone v septembru.