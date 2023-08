V Kamniku so reke povsem spremenile podobo dveh dolin

Kamnik, 9. avgusta - Župan Kamnika Matej Slapar je za STA dejal, da so občani s pomočjo prijateljev in prostovoljcev že začeli s sanacijo škode. Najhuje je bilo v dolinah Črne, Kamniške Bistrice in Bistrice. Doline pa so povsem spremenile podobo v Tunjicah in v Lanišah, kjer so reke po besedah Slaparja nanesle prod v višini enega metra in zasule dele teh dolin.