Slovenske radijske postaje v donacijski akciji zbrale skoraj dva milijona evrov sredstev za pomoč žrtvam poplav

Ljubljana, 9. avgusta - Slovenske radijske postaje so v donacijski akciji Eno srce, Ena Slovenija zbrale 1.914.746 evrov sredstev za pomoč žrtvam poplav, so iz Radia 1 sporočili na njihovem Facebook profilu. Poleg Radia 1 so v donacijski akciji sodelovali Radio 1 80ta, Radio Antena, Radio Bob, Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Robin in Radio Maxi.