Na območju Šentjerneja umrl voznik traktorja

Šentjernej, 9. avgusta - Okoli 14.40 se je v naselju Loka v občini Šentjernej smrtno ponesrečil voznik traktorja, potem ko se je nanj prevrnil traktor s priključkom. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, s tehničnim posegom dvignili vozilo in izvlekli mrtvega traktorista, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.