V humanitarnih organizacijah izpostavljajo pomen informacij s terena

Ljubljana/Kamnik, 9. avgusta - Po ujmi, ki je prizadela Slovenijo, so številni izrazili željo pomagati. A kot opozarjajo prostovoljci, se je nujno odzivati na potrebe. Tako denimo hrane in vode marsikje ne potrebujejo več, prav tako ne oblačil, potrebujejo pa denimo pripomočke za čiščenje, razvlažilnike in lopate. Potrebe se sicer spreminjajo, zato informacije zbirajo s terena.