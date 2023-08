Na Škofjeloškem prioriteta izboljšanje prevoznosti in sanacija plazov

Škofja Loka/Gorenja vas, 9. avgusta - Na Škofjeloškem se tudi danes nadaljuje odpravljanje posledic petkove ujme. Vsi zaselki so že vsaj pogojno dostopni, nadaljujejo pa se zemeljska in gradbena dela za izboljšanje prevoznosti poškodovanih cest. Hkrati poteka evidentiranje najbolj nevarnih plazov, da bi se začela njihova sanacija. Steklo pa je tudi čiščenje vodotokov.

Kot je za STA povedal škofjeloški župan Tine Radinja, se tudi danes nadaljujejo podobne aktivnosti kot v torek. Na najbolj prizadetih območjih se še vedno odvija ogromno zemeljskih in gradbenih del, da bi se zagotovila kar najboljša dostopnost do teh krajev. "Mnoga območja so na srečo prevozna, ampak je ta prevoznost zelo pogojna, ponekod samo z visokimi vozili na štirikolesni pogon," je pojasnil.

Tako še vedno poteka oskrbovanje prebivalcev težje dostopnih območij, ki sami ne morejo do trgovine ali k zdravniku. Zagotavlja se tudi nujna oskrba z električno energijo in vodo, kjer elektro in vodovodno omrežje še nista v celoti sanirana. Komunala Škofja Loka se trudi izvesti tudi vse potrebne ukrepe, da se odpravi ukrep prekuhavanja vode na območju občine.

"Spopadamo se z realnostjo posledic te katastrofe, katerih razsežnosti se vsako jutro na novo odkrivajo," je izpostavil župan in pojasnil, da se kaže res veliko število zemeljskih plazov. Te s pomočjo geologov popisujejo in preiskujejo, da bi lahko tiste najbolj nevarne, ki ogrožajo življenja, objekte in ceste, čim prej sanirali.

"Gradbena mehanizacija prihaja na pomoč iz vseh koncev Slovenije," je povedal župan, ki je vesel tudi pomoči številnih prostovoljcev, ki pomagajo velikemu številu različnih strokovnih služb. "Če imate potrebo, da pridejo pomagati tudi vam, to sporočite. Prav tako nas obvestite, če ste opazili, da pomoč potrebujejo vaši sokrajani in sokrajanke," občane pozivajo na občini.

Medtem ko v poplavljenih objektih poteka čiščenje, pa je po županovih besedah kar veliko ljudi, ki se še ne morejo vrniti domov. Večinoma bivajo pri sorodnikih, nekatere pa so namestili v občinska stanovanja.

"Civilna zaščita na celotnem območju občine usklajuje čiščenje prostorov, koordinacijo prostovoljcev, odvoze odpadkov, delo gradbene mehanizacije in zaščito vodotokov, kjer se nadaljuje spodjedanje in so ogrožene hiše," je povedal Radinja in pojasnil, da so delavci že od torka v Sori in drugih vodotokih.

Ena ključnih nalog, ki jo opravlja štab civilne zaščite, pa je tudi odgovarjanje na potrebe ljudi, ki še vedno kličejo na urgentno številko in potrebujejo pomoč.

Šele ko bodo interventne zadeve končane, se bo lahko štab civilne zaščite preobrazil v neke vrste ekipo za sanacijo, je pojasnil župan. Napovedal je tudi, da je v načrtu tudi izredna seja občinskega sveta, saj bo verjetno potrebna sprememba odloka o pomoči občanom, vsekakor pa tudi rebalans proračuna. Vendar je prej še treba oceniti višino škode in obseg sredstev, ki jih bo treba zagotoviti v občinskem proračunu.

Delo po ujmi se nadaljuje tudi v Poljanski dolini, kjer so samo v občini Gorenja vas - Poljane evidentirali 162 plazov, ki so povzročili škodo, in deset uničenih ali poškodovanih mostov. Kot je povedal župan Milan Čadež, so začeli tudi s čiščenjem zasutih vodotokov, ki bi ob novem deževju znova potencialno lahko ogrožali hiše in ostale objekte.