Ljubljana, 9. avgusta - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, minister za delo Luka Mesec, minister za gospodarstvo Matjaž Han in državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Darij Krajčič bodo danes po izredni seji DZ v državnozborski avli dali izjavo za medije o noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.