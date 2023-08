Vreme: Pretežno oblačno z možnostjo posameznih ploh

V četrtek bo sprva zmerno oblačno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko nastane kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in postopno topleje.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami počasi slabi, srednjo Evropo je dosegla hladna fronta. Pred njo nad našimi kraji z zahodni vetrovi doteka nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Še bodo nastale posamezne plohe, ki bodo verjetnejše v krajih severno in vzhodno od nas. V četrtek bo več oblačnosti predvsem v Alpah, kjer bodo še krajevne plohe. Drugod se bo delno razjasnilo. Ob severnem Jadranu bo prehodno zapihala šibka burja.