V Slovenijo še naprej prihaja pomoč iz tujine

Ljubljana, 9. avgusta - V Slovenijo, ki so jo prizadele katastrofalne poplave, še naprej prihaja pomoč iz tujine. V torek je tako med drugim pomoč prispela iz Španije in Francije, danes pa iz Nemčije, Avstrije in ZDA. Na poti je še pomoč iz Slovaške. Pomoč vključuje predvsem težko mehanizacijo.

"Reševalnim enotam na prizadetih območjih zaradi poplav se je pridružila ekipa iz Francije s 14 člani, dvema 15-tonskima kopačema in tehnično podporo," je danes na Facebooku sporočila uprava za zaščito in reševanje in dodala, da je Francija pomoč ponudila prek mehanizma EU na področju civilne zaščite.

Iz seznama mednarodne pomoči ob ujmi, ki je objavljen na spletni strani vlade, je razvidno, da sta iz Francije prišla dva bagra in šest dodatnih vozil, ki jih uporabljajo pri odpravi posledic poplav v Zgornji Savinjski dolini.

V Slovenijo je v torek prispel tudi španski transportni helikopter tipa chinook za prevoz težkih tovorov, ki s slovenskimi in drugimi tujimi posadkami helikopterjev danes že pomaga pri odpravi posledic poplave. Prispel je tudi prvi od dveh nemških transportnih helikopterjev za težke tovore, je na omrežju X, nekdanjem Twitterju, v torek in danes zapisala Slovenska vojska. Kot je še pojasnila, bo nemški helikopter skupaj s slovenskimi in drugimi tujimi posadkami helikopterjev zagotavljal pomoč pri odpravljanju posledic poplav. Po navedbah vlade sta iz Nemčije prispela dva helikopterja.

Helikopter je Španija posredovala preko mehanizma Nata, Nemčija pa preko mehanizma EU. Preko slednjega je Avstrija zagotovila dva helikopterja s posadko. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje si je predstavnik Avstrije danes ogledal teren z namenom določanja nalog za avstrijska helikopterja, ki bosta delovala iz Celovca.

Slovaški premier Ludovit Odor je danes na omrežju X sporočil, da Bratislava v Slovenijo pošilja štiri gosenične bagre s šestimi upravljavci. Na terenu pa so tudi ekipe iz evropskega poveljstva vojske ZDA in ameriške agencije za mednarodno pomoč Usaid, je na omrežju X zapisalo ameriško veleposlaništvo v Sloveniji.

V odzivu na katastrofalne poplave je pomoč do torka ponudilo že več držav. Med njimi so med drugim vse sosede, poleg že navedenih pa tudi Severna Makedonija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Srbija, Poljska, Latvija in Češka.

V torek je bilo skupno v Sloveniji 91 osebja v okviru mednarodnih enot z osmimi bagri in 34 dodatnimi vozili ter dvema helikopterjema, so še sporočili uprave za zaščito in reševanje.