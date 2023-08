Roglič in Tratnik pred Vuelto še na dirko po Burgosu

Valladolid, 9. avgusta - Slovenska kolesarja Primož Roglič in Jan Tratnik bosta prihodnji teden nastopila na 45. dirki po Burgosu, je ekipa Jumbo-Visma potrdila za kolesarski portal Wielerflits. V kolikor ne bo prišlo do sprememb, bo to edina preizkušnja za oba slovenska asa pred dirko po Španiji, ki se bo v Barceloni začela 26. avgusta.