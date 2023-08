Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 9. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,49 odstotka na 1212,63 točke. Borzni posredniki so sklenili za 1,48 milijona evrov poslov, najbolj v promet pa so šle delnice Krke, ki so prispevale 778.000 evrov. Njihov tečaj je izgubil 0,46 odstotka. Po prometu so sledile delnice NLB, ki so pridobile odstotek.