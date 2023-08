Po prvih ocenah bo izguba srnjadi in male divjadi zaradi ujme velika

Ljubljana, 9. avgusta - Podrobnejših zbirnih informacij glede stanja divjadi po katastrofalnih poplavah še ni. V Pomurskem lovskem upravljavskem območju pa prve ocene kažejo, da bodo znotraj poplavnih nasipov izgube srnjadi in male divjadi zelo velike. V nekaterih lovskih družinah so že zaznali povečan pogin divjadi, so za STA pojasnili v Lovski zvezi Slovenije.