Pirc Musar in von der Leyen o načrtih za obnovo prizadetih območij

Predsednica Evropske komisije je v pogovoru izrazila globoko sočutje s prebivalci Slovenije, ki se soočajo s posledicami poplav. Navdušena je bila nad solidarnostjo, ki jo prebivalke in prebivalci kažejo med kriznim obdobjem ter pohvalila hitro reakcijo državnega sistema za zaščito in reševanje.

Pirc Musar se je zahvalila von der Leyen za hitro odzivanje komisije ter izraženo solidarnost. Pri tem je tudi izpostavila pomen tesnega sodelovanja med članicami EU za zaščito pred naravnimi nesrečami, je sporočil urad predsednice republike.

"Hvala vsem državnikom in državljanom sosednjih držav, držav regije in Evropske unije, ki so se takoj odzvali in Sloveniji poslali pomoč. Dobro se z dobrim vrača, Slovenija je hvaležna," je dodala.

Srečanje med predsednicama je bilo sicer namenjeno predvsem predstavitvi pomoči za obnovo prizadetih območij. Von der Leyen je ponovno izpostavila, da bo EU prek različnih mehanizmov zagotovila pomoč za obnovo.

Posebno pozornost sta namenili tudi vplivu podnebnih sprememb. Pri tem sta poudarili potrebo po dodatni opredelitvi ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, da bi se s tem prilagodili novim okoliščinam.

Skupaj s premierjem Robertom Golobom si je von der Leyen, ob spremstvu evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča, danes iz helikopterja ogledala posledice poplav na najbolj prizadetih območjih. V Črni na Koroškem pa se je predsednica komisija srečala tudi z domačini in ostalimi, ki pomagajo pri odpravljanju posledic vremenske ujme.

Po ogledu prizadetih krajev je von der Leyen napovedala, da bo Sloveniji letos iz solidarnostnega sklada EU na voljo sto milijonov, prihodnje leto pa 300 milijonov evrov za odpravljanje posledic nedavnih poplav.

Predsednica Evropske komisije je danes nagovorila še DZ, srečala pa se je tudi s predsednico parlamenta Urško Klakočar Zupančič.