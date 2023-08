Britanska glasbena revija NME po petih letih spet v tiskani obliki

London, 14. avgusta - Britanska glasbena revija New Musical Express (NME) se je pet let po tistem, ko je zadnjič izšla v tiskani tedenski izdaji, pred bralce vrnila v natisnjeni obliki. Prva takšna izdaja je izšla v sredo za julij in avgust, na njeni naslovnici pa je ameriški pevec in tekstopisec David Anthony Burke, znan kot D4vd, poroča nemška tiskovna agencija dpa.