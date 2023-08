Med vremensko ujmo poškodovani tudi sakralni objekti

Ljubljana, 9. avgusta - Med nedavnimi ujmami so bili poškodovani tudi nekateri sakralni objekti. Kot so za STA danes navedli v tiskovnem uradu Slovenske škofovske konference (SŠK), v nobenem primeru po doslej znanih podatkih stanje ni katastrofično, izstopa pa cerkev s samostanom v Sveti Trojici v Slovenskih goricah.

V Sveti Trojici v Slovenskih goricah je odkrilo velik del strehe na tamkajšnji cerkvi svete Trojice s frančiškanskim samostanom, po kateri je kraj v preteklosti tudi dobil ime.

V Poljanah nad Škofjo Loko so bili poplavljeni spodnji prostori pod cerkvijo. Poplavljeni sta bili tudi podružnični cerkvi v Mostah in Suhadolah v župniji Komenda, podružnična cerkev v Hotavljah in župnijska cerkev v Trzinu, kjer je poplavilo tudi kletne prostore tamkajšnjega župnišča. Na seznamu je tudi cerkev na Trati v cerkljanski občini.

Z območja Krškega imajo pri SŠK podatek o dveh poškodovanih cerkvah, z območja Celja pa o razbitih oknih in poškodovani strehi v Vidmu ter zaliti cerkvi v kraju Petrovče, kjer stoji Bazilika Marijinega obiskanja, in Šmartnem ob Dreti.

Tako kot drugi se tudi pri SŠK še soočajo s težavami pri pridobivanju informacij s terena, so še navedli za STA.