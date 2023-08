Stanje na plazu nad Koroško Belo stabilno

Jesenice, 9. avgusta - Stanje na plazu nad Koroško Belo ostaja stabilno. Tako ponovna nočna evakuacija prebivalcev, ki so jo izvajali od sobote do ponedeljka, ni predvidena. Stekla bodo tudi dela za vzpostavitev alarmnega sistema, katerega delovanje je bil po premikih na plazu Urbas v noči na soboto prekinjeno.

Kot so po današnjem sestanku ožjega štaba občinske civilne zaščite sporočili iz Občine Jesenice, minula noč in jutro na območju Koroške Bele nista prinesla posebnosti. Stanje na plazu tako ostaja stabilno. Poveljnik Civilne zaščite Jesenice Igor Arh pa je predstavil ukrepe, ki se izvajajo in se bodo izvajali še naprej do vzpostavitve alarmnega sistema na plazu Urbas.

Video nadzor v strugi potoka Bela poteka 24 ur na dan, z obhodi pa strugo spremljajo tudi na sami lokaciji. Na potoku izvajajo čiščenje zaplavnih pregrad, zato je voda kalna. V torek pa je bila izdana tudi odredba o prepovedi gibanja in zadrževanja na plazu ter v neposredni bližini plazišča. Danes bodo postavljene še opozorilne table.

Zaradi vseh začetih del za odpravo posledic neurja je na lokalnih cestah skozi Koroško Belo in v neposredni bližini veliko težke mehanizacije. Ceste so lahko blatne in spolzke, zato prosijo vse prebivalce, naj bodo previdni in strpni v prometu. V četrtek bo območje nad plaziščem in Koroško Belo preletaval helikopter, saj se bodo pričela dela za ponovno vzpostavitev alarmnega sistema.

Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca so še vedno pripravljene namestitvene zmogljivosti. Občani, ki so nameščeni v Domu Franceta Bergelja, pa bodo do vzpostavitve alarmnega sistema lahko ostali v domu. Do vzpostavitve omenjenega sistema bo plinovodno omrežje na Koroški Beli ponoči še naprej izklopljeno.

Direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec je že v torek pojasnil, da se plazina suši, premiki se stabilizirajo, nivo vodotokov se stabilizira, raven nevarnosti pa se približuje stanju pred izrednim dogodkom. Tako sicer obstaja možnost sprožitve manjšega plazu, kar pa bodo do vzpostavitve alarmnega sistema še naprej budno spremljali.