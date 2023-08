Pred 130 leti se je rodil pisatelj Prežihov Voranc

Kotlje, 10. avgusta - Mineva 130 let od rojstva koroškega pisatelja in politika Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca. Ob obletnici njegovega rojstva je vsako leto pri spominskem muzeju srečanje, ki pa ga danes zaradi izrednih razmer ob ujmi v regiji ne bo. Kot so sporočili iz Koroškega pokrajinskega muzeja, je 21. srečanje pri Prežihovi bajti prestavljeno na jesen.