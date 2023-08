Za otroke s prizadetih območij in prostovoljcev brezplačno letovanje, prek aplikacije se steka pomoč

Brezplačno letovanje organizirajo od te nedelje, 13. avgusta, do 19. avgusta. Kot so za STA povedali na vladnem uradu za komuniciranje, je prostora za 60 otrok in mladih v starosti med 5 in 17 let. Za mlajše velja, da naj se letovanja udeležijo ob spremstvu starejših bratov in sester ali družinskih prijateljev.

Najprej jih bodo odpeljali v Dolenjske Toplice, v prihodnjih dneh pa jih želijo odpeljati tudi na morje, je v današnji izjavi povedal poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.

"Želimo, da otroci, ki so doživeli srd ujme in solze lastnih staršev, odmaknemo s tega okolja, da lahko starši pripravijo normalne pogoje za življenje družine. Otrokom pa želimo omogočiti sončen dan, toplino in doživetje tistega, kar jim je ujma vzela," je povedal Curk. Staršem pa želijo dati priložnost za čiščenje hiše in okolice, je dodal.

Prav tako bodo letovanje omogočili otrokom prostovoljcev, ki bodo pomagali pri sanaciji na prizadetih območjih, je razvidno s spletne strani društva Mojca, kjer dodajajo, da lahko organizirajo tudi prevoz. Prijave zbirajo na telefonski številki 041 643 969 in elektronski pošti dpm.mojca1@siol.net.

Curk je sicer na današnji novinarski konferenci spregovoril tudi o aplikaciji Poplave 2023, ki je hitro zaživela, prek nje je pomoč ponudilo že preko 22.000 posameznikov, skupin in organizacij. Curk je namreč poudaril, da se ne javljajo samo posamezniki, pač pa celotne organizacije, podjetja in skupine, ki želijo na različne načine pomagati prizadetim v letošnjih poplavah.

Trenutno najbolj potrebujejo težko mehanizacijo in različne obrtnike, ki bi lahko ponudili svojo pomoč in znanje. Med materialnimi dobrinami pa so trenutno najbolj iskani razvlažilniki, različno orodje in gradbeni material. "Zato pozivamo državljane, obrtnike in organizacije z mehanizacijo, s strokovnimi znanji, ali pa posameznike s pridnimi rokami, da se prijavijo na aplikacijo in da to pomoč v prihodnjih dneh tudi nudijo prizadetim," je še dejal Curk. Izpostavil je še, da potrebujejo tudi pomoč na kmetijah, hrano za rejne živali, pomoč za osebe s posebnimi potrebami.

V štabu CZ menijo, da bo večina prijavljenih prišla v sistem organizacije v soboto in nato prihodnji teden. Občine namreč potrebujejo čas za pripravo organizacije dela na tak način, da bo ponudnik na lokaciji točno vedel, kaj mora delati in kje. "Cone dela bodo skrbno načrtovane, da ne bi prišlo do ogrožanja njihovega zdravja ali življenja."

Curk je poudaril še, da morajo vsi, ki prihajajo na pomoč prizadetim, biti samooskrbni. "To pomeni, da morajo s seboj prinesti večino materialnih dobrin, prav tako pa hrano in pijačo, ki jo potrebujejo sami," je dejal. V nekaterih občinah so sicer za prostovoljce prehrano organizirali.

Posebna aplikacija Poplave 2023, ki deluje od ponedeljka popoldne, je namenjena zbiranju pomoči v materialu in storitvah. Mojca Podbregar Ferjančič iz regijskega štaba CZ za Notranjsko je povedala, da je od torka namenjena tudi vsem ponudnikom nastanitev.

"Naša naloga v štabu je, da primerjamo to, kar ste državljani ponudili, s tistim, kar prizadeti potrebujejo in jim potem to pomoč tudi posredujemo," je povedala Podbregar Ferjančič. Najbolj prizadete regije jim svoje potrebe sproti pošiljajo in doslej so dobro polovico trenutnih najakutnejših potreb s pomočjo ponudnikov tudi že rešili.