Hidrolog Golob: Jeseni je možnost poplav večja

"Razmere ob vodotokih in v njihovem zaledju so se po teh poplavah bistveno spremenile predvsem na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini in tudi ponekod v Polhograjskem in Škofjeloškem hribovju. Tovrstne razmere so vsekakor bolj ranljive za morebitne prihodnje poplave, tako manjšega kot tudi večjega obsega," je izpostavil Golob.

Za napovedi vremena v jesenskih mesecih je po mnenju Goloba še prezgodaj, v splošnem pa velja, da je v jesenskih mesecih možnost poplav večja kot sicer, je izpostavil. Ob tem ne smemo pozabiti na podnebne spremembe, "ki so že in še bodo vplivale na vreme in na naše hidrološke razmere," je dodal Golob in spomnil, da so letošnje katastrofalne poplave nastale ob izrazito toplem morju.

Zaradi takšnih pojavov in še drugih morebitnih sprememb v vremenskih vzorcih lahko v prihodnosti pričakujemo bolj intenzivno vremensko dogajanje oziroma bodo dogodki, ki so bili prej morda značilni samo za jesensko obdobje, pogostejši v poletnem ali v zimskem obdobju, je izpostavil sogovornik. Prav tako lahko pričakujemo obdobja s premalo vode oziroma daljša suha obdobja, je dodal in spomnil na lanskoletno sušo.

Po oceni Goloba v Sloveniji še nismo imeli tako hudih poplav, kot smo jim bili priča pretekli vikend in bi jih lahko primerjali "s seštevkom največjih poplav v naši zgodovini." Med slednjimi je med drugim izpostavil hudourniške poplave v Železnikih leta 2007, poplave ob reki Muri leta 2005 in poplave ob reki Savinji.

Na Arsu so že dan pred katastrofalnimi poplavami opozorili, da nad Slovenijo prihaja velika količina padavin in da bodo tokratne padavine oziroma poplave "dolgotrajnejši dogodek". Izkazalo se je, da so bila opozorila Arsa pravilna. "Razmere so se zaostrile že v prvi noči, ko je v obdobju štirih in petih ur padla rekordna količina padavin," je med drugim izpostavil Golob.

Slovenija je v začetku avgusta zaprosila za urgentno satelitsko spremljanje razmer na poplavljenih območjih in zemeljskih plazov v Sloveniji.

Golob poudarja, da so satelitski posnetki dodaten vir informacij s terena. Po takšnih poplavah, kot smo jim bili priča pretekli vikend, so namreč zelo pomembne podrobne analize meteoroloških in hidroloških razmer, doseženih vodostajev rek in posledic pretokov rek.

Ti podatki služijo za še boljše obveščanje oziroma opozarjanje v prihodnosti in pa tudi za vse ostale strokovnjake na različnih področjih načrtovanja prostora, je izpostavil med drugim.