V Cerkljah velika škoda na šolskih, športnih in kulturnih objektih

Cerklje na Gorenjskem, 9. avgusta - Petkova ujma je močno prizadela tudi območje občine Cerklje na Gorenjskem. Voda je poleg stanovanjskih objektov zalila tudi prostore osnovne šole in vrtca, športno dvorano ter kulturni hram. Uničene je veliko cestne in komunalne infrastrukture. Občino tako čakajo obsežna sanacijska dela, zaradi uničene kotlovnice pa bo otežen šolski pouk.

Poplavljali so skoraj vsi potoki in hudourniki v občini, zalili so številne stanovanjske in poslovne objekte. Sprožilo se je večje število plazov, voda pa je s seboj prinašala tudi pesek, kamenje, veje in drevesa ter odnašala mostove in uničevala prometno infrastrukturo. Zaradi plazov, uničenih cest in podrtih mostov je bilo več delov občine nedostopnih.

Gasilci so posredovali na več kot 350 lokacijah. Črpali so vodo iz objektov, preusmerjali vodni tok, čistili zamašene odtoke, pomagali pri transportu oseb, ki so nujno potrebovale zdravniško pomoč, in pri evakuaciji oseb iz ogroženih objektov. V minulih dneh je bilo na terenu več kot 100 gasilcev Gasilske Zveze Cerklje na Gorenjskem, čeprav je voda zalila tudi njihove gasilske domove.

Prav tako je vodila zalila Osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah in podružnično šolo v Zalogu, pa športno dvorano in Kulturni hram Ignacija Borštnika. Kot je pojasnil cerkljanski župan Franc Čebulj, je notranjost kulturne dvorane povsem uničena, prav tako je uničena kotlovnica v šoli. "Voda je pridrvela dol preko polja, travnikov, preko šolskega športnega igrišča in zalila tudi celoten kulturni hram," je povzel.

Po prvih ocenah bo sanacija omenjenih objektov stala okoli dva milijona evrov, najbolj pa ga skrbi za kotlovnico v šoli. Težava je namreč v tem, da je treba na novo toplotno črpalko čakati več kot pol leta, dolge čakalne dobe so tudi za peči. "Mi pa moramo sredi septembra imeti ogrevano osnovno šolo," je izpostavil.

Ravnatelj Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem Boštjan Mohorič je povedal, da so bili kletni prostori, kjer sta poleg kotlovnice tudi dve učilnici, zaliti do stropa. Ostalo je ogromno blata in mulja, prostore pa čistijo s pomočjo sodelavcev, gasilcev in drugih krajanov. V športni dvorani in 15 učilnicah bo potrebna tudi menjava parketa.

Kot je dejal, ni možnosti, da bi bila matična šola, ki jo obiskuje 730 otrok, sanirana do septembra. "Potrudili se bomo, da bodo prvi in drugi razredi lahko v šoli, za ostale pa bomo skušali organizirani kombiniran pouk, nekaj na daljavo, nekaj tudi popoldan," je pojasnil.

Na ogled šole so že v ponedeljek prišli tudi predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki napoveduje finančno pomoč. Zgolj škoda na objektih šole je ocenjena na milijon evrov. Cerkljanska občina pa bo zaradi potrebne sanacije na javnih objektih in na infrastrukturi primorana zamakniti izvedbo nekaterih načrtovanih projektov, je napovedal župan.

Pojasnil je, da je ogromno škode tudi na cestni in komunalni infrastrukturi, zlasti na cesti Grad-Spodnja postaja žičnice Krvavec-Štefanja Gora, kjer je poškodovana tudi lani urejen cestni odsek, ter na cesti Viševa-Vrhovlje, kjer je odneslo tudi most.

Zaradi sanacije ceste in s tem oteženega dostopa do kabinske žičnice RTC Krvavec ostaja zaprt, najkasneje do konca tedna pa bo cesta sanirana, sporočajo iz podjetja. V nedeljo bodo pripravili 2. Krvavški družinski bal, ki mu bodo dali dobrodelno noto in z zbranimi sredstvi pomagali gasilcem.

Zaradi deževja se je v cerkljanski občini sprožilo tudi več plazov, pri čemer jih posebej skrbi plaz nad Pšato, ki ogroža hišo in gospodarsko poslopje. Poveljnik štaba Civilne zaščite Cerklje Marjan Luskovec je spomnil, da so se v Cerkljah v minulih letih občasno že soočali s hudourniškimi poplavami, vendar pa nikdar v takem obsegu.

Z županom sta prepričana, da so tokratne poplave jasen znak, da je treba ponovno vzpostaviti suhi graben, ki je že pred 60 leti varoval Cerklje pred poplavami, vendar je bil kasneje opuščen. Pred tremi leti so že načrtovali njegovo ponovno vzpostavitev, vendar so jo zaradi nasprotovanja lastnikov zemljišč opustili. "Sedaj bomo s tem projektom nadaljevali," je poudaril župan in dodal, da bodo, če bo treba, šli tudi v razlastitve.