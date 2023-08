Papež po poplavah izrazil duhovno bližino Sloveniji

Vatikan, 9. avgusta - Papež Frančišek se je na današnji splošni avdienci spomnil na uničujoče poplave, ki so Slovenijo prizadele konec tedna. Izrazil je duhovno bližino družinam žrtev in tistim, ki jih je ujma prizadela. Obenem se je zahvalil vsem, ki so ljudem v stiski priskočili na pomoč, poroča vatikanski portal Vatican News.