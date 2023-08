Sindikat državnih organov ob posledicah ujm poziva h kadrovski okrepitvi upravnih enot in določitvi prioritet upravnega odločanja

Ljubljana, 9. avgusta - Sindikat državnih organov Slovenije opozarja na preobremenitve z delom in kadrovsko stisko državnih organov, predvsem upravnih enot. Ob saniranju posledic nedavnih vremenskih ujm se bodo vrste na upravnih enotah še podaljšale, opozarjajo. Vlado zato pozivajo k določitvi prioritet upravnega odločanja in angažiranju več uradnikov.

Na Sindikatu državnih organov Slovenije dnevno dobivajo sporočila sindikalnih zaupnikov in članov, ki opozarjajo na hude preobremenitve z delom, kadrovskim primanjkljajem, primeri slabega vodenja in temu primerno slabše učinkovitim delovanjem posameznih upravnih enot.

"Vremensko ujmo in uničujoče poplave bomo čutili prav vsi prebivalci Slovenije in tudi vsi tisti, ki so se v teh hudih časih znašli na naših tleh, zato se bo pred vrati in okenci upravnih enot, občin, finančnih uradov, javnih zavodov in drugih oblastnih organov znašlo nekajkrat več strank kot v normalnih razmerah," je zapisal predsednik sindikata Frančišek Verk.

Zato vse javne uslužbence države, organov pravosodja in uprav lokalnih skupnosti naproša in poziva, da v okviru veljavne zakonodaje in sodobne upravne stroke napravijo vse, "da naši sodržavljani, ki so jim vremenske ujme in poplave povzročile ogromno škodo, vzele dom in jih pahnile v revščino, ne bodo predolgo čakali na rešitev svojih vlog".

Od tega je namreč odvisno, kako, kaj in kdaj bodo lahko obnovili oziroma zgradili na novo svoj dom, lokal, delavnico, tovarno, hlev oziroma popravili vse objekte z njihovo okolico, kateri so nujni za normalno delo in življenje, je dodal.

Odprava posledic aktualne naravne katastrofe bo šla v milijarde evrov, zato bo velik del reševanja tega obsežnega dela padel na uradništvo države in uprav lokalnih skupnosti, ocenjuje. To obsežno in zahtevno delo bodo morali v čim krajšem času opraviti izkušeni, strokovni, pošteni ter primerno strokovni javni uslužbenci državne uprave in uprav lokalnih skupnosti, ki pa jih bodo pri tem morali voditi sposobni in odgovorni vodje. Za vse prepotrebne dodatne žive vire in materialne stroške pa bo moralo poskrbeti ministrstvo za javno upravo oziroma vlada, je opozoril.

Neformalno so v sindikatu seznanjeni tudi s slabšim stanjem javnih financ, saj je vlada v juliju ministrstvom in posredno vsem organom državne uprave, organov pravosodja ter organom lokalne samouprave odvzela znatna denarna sredstva, ki so potrebna za normalno delovanje državnih organov oziroma izpolnjevanje obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, so zapisali v sindikatu.

Zaradi izrednih dogodkov v državi so pripravo septembrske stavke, tožbo države in druge sindikalne aktivnosti zaposlenih na Upravni enoti (UE) Ljubljana zamrznili oz. prestavili na čas, ko bodo razmere v državi to dopuščale, so še dodali.

V sindikatu se zavedajo stisk slabo plačanih javnih uslužbencev UE, "ki so pod velikimi pritiski obilice tujcev ter njihovih pooblaščencev in pravnih zastopnikov, ki dnevno pritiskajo na vrata in okenca upravnih enot", so zapisali. Zato se bo vlada morala odločiti za prioritete upravnega odločanja, ali pa angažirati primerno več uradnikov, so dodali. "Nastopila je težava, ko se je potrebno odločiti, kdo ima prednost pri obravnavi, ali v državo prihajajoči tujci ali trpeči prebivalci Slovenije, ki jim je ujma vzela streho nad glavo," so sklenili.