Tab Mežica: Situacija kritična, nujna vzpostavitev ceste

Podjetja iz skupine Tab Mežica v obratih v Črni na Koroškem in Žerjavu izdeluje štartne in industrijske svinčene baterije, na Prevaljah litij-ionske baterije, v Žerjavu pa poteka tudi reciklaža baterij. Posledice narasle Meže, ki je s seboj prinesla tudi veliko naplavin, so utrpeli povsod, a v različnih dimenzijah.

Prioritetno zdaj na vseh obratih rešujejo izzive na področjih infrastrukture, cestnih povezav, pitne vode, elektrike, plina. Transport je ključnega pomena za industrijo in ljudi, je na novinarski konferenci na sedežu podjetja v Mežici poudaril Burja.

"Največji izziv trenutno predstavlja že prihajanje ljudi do obratov, da so na voljo za čiščenje. Ključno pa je in to od vlade zahtevamo, da vzpostavi primerno cestno infrastrukturo, da bo vožnja po dolini varna in da bodo ceste odprte. Bojim se, da bomo prej očistili vse obrate, preden bomo s strani vlade sploh dobili glavno cesto, ki bo prevozna tudi za tovornjake," je poudaril Burja.

V obratu MPI v Žerjavu je nekaj manjše škode, prav tako ni večje škode v obratu na Prevaljah. Tam jih sicer še vedno skrbi plaz, ki grozi nad reko Mežo in bi lahko imel posledice tudi zanje.

V podjetju ocenjujejo, da bi lahko v obratu v Žerjavu proizvodnjo zagnali 21. avgusta, verjetno v kar precejšnjem obsegu. Medtem bo v obratu v Črni sanacija bolj zahtevna. Tam je po besedah Burje škoda precej večja, ocenjujejo, da bo potrebnih okoli 10 tednov, da bi lahko postopno zagnali proizvodnjo.

Ker je prometni dostop do obeh obratov trenutno onemogočen, se v podjetju, kjer je to mogoče, poslužujejo dela od doma, koristili bodo mehanizem čakanja na delo. "Kar se tiče ukrepov vlade, pozdravljamo, da je bila tokrat dovolj hitra s sprejemi ukrepov. Sicer smo pričakovali 100-odstotno sofinanciranje čakanja na domu," je dejal Burja.

Šele v prihodnjih tednih bodo lahko ocenjevali, ali sprejeti ukrepi zadostujejo za kritje nastale škode. "Kar lahko rečem, je, da je škoda na infrastrukturi, repromaterialih, surovinah, opremi ogromna, nekajmilijonska, če ne celo desetmilijonska. Čas bo pokazal svoje, kolikšna bo, upam, da bo čim manjša," je dejal.

O razmerah in stanju v podjetju so že obvestili vse svoje partnerje, dobavitelje in kupce. Z njimi ostajajo v stiku, se pa Burja boji, da bodo šli kupci, če se ne bo hitro uredilo infrastrukture, drugam. To so denimo videli, kot je dejal, pred letom dni ob energetski krizi.

Že pred kolektivnim dopustom so ustvarili nekaj zalog, nekaj premostitvenih zalog imajo tudi sicer. Sodelavci te zaloge trenutno popisujejo in jasno je, da so nekatere uničene. Natančnih informacij pa kupcem še ne morejo dati.

So pa takoj začeli s povečevanjem zmogljivosti v proizvodnem obratu v Makedoniji, a izpada iz slovenske tovarne s tem ne bodo mogli v celoti nadomestiti, je ocenil Burja. Preučujejo tudi možnost, da bi del sodelavcev začasno poslali na delo v Makedonijo. Ob tem trenutno vendarle ocenjujejo, da potrebe po zmanjšanju števila zaposlenih ni.

V tem trenutku najbolj potrebujejo pomoč pri čiščenju obratov, odzvali so se že mnogi zaposleni, nekateri od njih so škodo utrpeli tudi sami doma. "Dobra plat je, da dobivamo veliko ponudb za pomoč iz Slovenije, iz tujine. Ogromno kolegov, sodelavcev, partnerjev iz doline nam pomaga ali ponuja pomoč pri čiščenju. Hvala tudi tem in hvala vsem za razumevanje," je dejal Burja, ki meni, da bi si morali predstavniki vlade posledice ujme v gospodarstvu Mežiške doline ogledati tudi po cestah, ne samo s helikopterji.

Glede morebitnega vpliva nastale škode v obratih na okolje pa je Burja dejal, da glede na izjemno situacijo kakšnega večjega vpliva na okolje ni bilo. Izpostavil je rezervoarje z žveplovo kislino, ki so jih preverili. "Ostali so nedotaknjeni in celi. Kakšnega večjega vpliva trenutno ni," je dejal Burja.