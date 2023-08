Zveza potrošnikov z nasveti za lastnike poplavljenih avtomobilov

Ljubljana, 9. avgusta - Na Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili nabor informacij in nasvetov za tiste, ki jim je povodenj poplavila jeklene konjičke. Ob ugotovitvi, da se poplavljenega avtomobila najverjetneje ne splača popravljati, opozarjajo, da si odškodnino od zavarovalnic lahko obetajo le tisti, ki imajo vozilo zavarovano proti poplavam ali naravnim nesrečam.

V osrednji potrošniški organizaciji tako prizadetim svetujejo, da najprej v zavarovalni polici in splošnih pogojih preverijo, če je njihovo vozilo zavarovano proti posledicam poplav ali v splošnem naravnih nesreč. Zavarovanje proti poplavam namreč ni nujno del standardnega kasko zavarovanja, ampak lahko spada med dodatne pakete delnega kaska, izpostavljajo.

V nadaljevanju na zvezi potrošnikov svetujejo, da lastniki poplavljenih vozil vzpostavijo stik z zavarovalnico, najhitreje preko obrazca na spletni strani, in počakajo na cenilca. Ta bo odločil, ali se avtomobil še splača popraviti ali pa je strošek previsok in jim bo zavarovalnica izplačala t. i. totalko.

Čeprav se pri zavarovalni vrednosti upošteva vrednost novega avtomobila, je pri obračunu popolne škode osnova za zavarovalnino njegova trenutna (dejanska) vrednost, opozarjajo na zvezi. Pri izračunu zavarovalnice upoštevajo starost in splošno stanje avtomobila, število prevoženih kilometrov, morebitna večja vlaganja v vzdrževanje in podobno. Pogosto se opirajo na vrednosti v katalogih in bazah, kakršna je Eurotax, kar pa ni vedno izrecno zapisano v splošnih pogojih, oziroma je Eurotax omenjen zgolj kot primer tovrstnih baz.

In kaj storiti, če vozilo ni zavarovano proti poplavam? Če je bil avtomobil v celoti pod vodo, se njegovo popravilo po navedbah zveze potrošnikov zagotovo ne splača, saj je treba zamenjati preveč delov, pa tudi v tem primeru ni rečeno, da bo vse delovalo brezhibno.

A četudi je večina delov neuporabnih, kar še zlasti velja za motor, pogon, elektroniko in električno napeljavo, je lahko po opozorilih zveze kakšen od nepoškodovanih pločevinastih ali plastičnih delov še primeren za nadaljnjo prodajo. "Povprašajte strokovnjaka, najbolje v zbirnem centru," svetujejo.

V primeru odjave uničenega avtomobila je treba predložiti potrdilo o uničenju vozila. Na voljo je pri organizacijah, ki se ukvarjajo z razgradnjo vozil. Edini strošek za potrošnika je lahko dostava vozila v zbirni center z avtovleko. Ob oddaji vozila v zbirni center je treba imeti s seboj prometno dovoljenje in osebni dokument lastnika vozila ter njegovo pooblastilo, če lastnik ni osebno prisoten. Lastniku pripada tudi sorazmerno povračilo stroška vinjete, kar se uredi pri Darsu.

Če pa je avtomobil samo stal v vodi, ta pa ni prodrla v notranjost, ga bo mogoče lahko racionalno popraviti. V tem primeru ga z avtovleko odpeljite do servisne delavnice, strokovnjaki pa naj preverijo stanje podvozja, izpušnega in zavornega sistema ter delovanje motorja, pravijo na zvezi. Možnost stroškovno sprejemljivega popravila se zmanjšuje s količino vode, v kateri je avtomobil stal, dodajajo.

Pri tem ljudi pozivajo, naj ne varčujejo pri popravilu. Večino delov, ki so bili v stiku z vodo, je treba zamenjati, samo sušenje in čiščenje sta redko dovolj, navajajo. Opozarjajo tudi, da bo popravilo zelo verjetno trajalo dlje časa kot običajno, saj bo povpraševanje večje, pa tudi vseh delov ni na zalogi.

Če je avtomobil zalilo na parkirišču podjetja, trgovine ali servisa, se je treba po pojasnilih potrošnike organizacije povezati z lastnikom zemljišča oziroma nosilcem dejavnosti in preveriti, ali ima sklenjeno zavarovanje tudi za parkirane avtomobile.

Če je avtomobil poplavilo na servisnem pregledu, pa velja, da je bil zaupan podjetju v hrambo in bi bilo zato po oceni zveze potrošnikov zelo nenavadno, če takšni avtomobili ne bi bili zavarovani.

V splošnem pri poplavljenem vozilu veljajo nasveti, da se akumulator čim prej in previdno izklopi, vozila pa se, tudi ko se vsaj navzven posuši, nikakor ne zaganja.