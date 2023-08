Slovenska vojska v Mežico pripeljala montažni most.

Mežica/Prevalje, 9. avgusta - Slovenska vojska je v Mežico, kjer je narasla reka Meža uničila ali poškodovala vse mostove, danes pripeljala montažni most. "S postavljanjem mostu bodo inženirci Slovenske vojske pričeli že danes," je Slovenska vojska objavila na družbenem omrežju X, prej znanem kot Twitter. To je prvi montažni most, ki so ga po ujmi pripeljali na Koroško.