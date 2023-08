V Slovenijo še naprej prihaja pomoč iz tujine

Ljubljana, 9. avgusta - V Slovenijo, ki so jo prizadele katastrofalne poplave, še naprej prihaja pomoč iz tujine. V torek je tako med drugim pomoč prispela iz Španije in Nemčije, danes pa tudi iz Francije in ZDA. Na poti je še pomoč iz Slovaške. Pomoč vključuje predvsem težko mehanizacijo.

"Reševalnim enotam na prizadetih območjih zaradi poplav se je pridružila ekipa iz Francije s 14 člani, dvema 15-tonskima kopačema in tehnično podporo," je danes na Facebooku sporočila Uprava za zaščito in reševanje in dodala, da je Francija pomoč ponudila prek mehanizma EU na področju civilne zaščite.

Na Brnik sta medtem že prispela španski helikopter Chinook, ki bo, s slovenskimi in drugimi tujimi posadkami helikopterjev, pomagal pri odpravi posledic poplave ter prvi nemški transportni helikopter za težke tovore, je v torek na omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisala Slovenska vojska.

Kot je še pojasnila, bo nemški helikopter skupaj s slovenskimi in drugimi tujimi posadkami helikopterjev zagotavljal pomoč pri odpravljanju posledic poplav.

Slovaški premier Ludovit Odor je danes na omrežju X sporočil, da v Slovenijo pošilja štiri gosenične bagre s šest upravljavci. Na terenu pa so tudi ekipe iz Evropskega poveljstva ZDA (EUCOM) in ameriške agencije za mednarodno pomoč (Usaid), je na omrežju X zapisalo ameriško veleposlaništvo v Sloveniji.

V odzivu na katastrofalne poplave je pomoč samo do ponedeljka ponudilo že več držav. Med njimi so med drugim vse sosede pa tudi Severna Makedonija, Poljska, Latvija, Francija, Nemčija, Češka in Slovaška, je v torek sporočil vladni urad za komuniciranje (Ukom).