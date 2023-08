Tuje države Sloveniji hvaležne za pomoč njihovim državljanom med poplavami

Ljubljana, 9. avgusta - V uničujoči ujmi pretekli konec tedna so bili prizadeti tudi tuji turisti. Natančnih podatkov ni, so pa veleposlaništva nekaterih držav v Sloveniji za STA potrdila, da so prejela in še prejemajo klice s poizvedovanji glede razmer ter poročila o manjši škodi na premoženju. Več veleposlaništev se je ob tem Sloveniji zahvalilo za pomoč.