Rekorden nagradni sklad na OP ZDA: 65 milijonov

New York, 9. avgusta - Nagradni sklad zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni, odprtega prvenstva ZDA bodo v primerjavi z letom 2022 povečali za osem odstotkov, so sporočili organizatorji. Letošnji nagradni sklad turnirja v New Yorku bo tako znašal rekordnih 65 milijonov dolarjev (59,2 milijona evrov).