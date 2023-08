Na Brežiškem ob ujmi škoda pri posameznikih, župan pozval k ureditvi protipoplavne zaščite

Brežice, 9. avgusta - V Občini Brežice je voda po povodnji v glavnini odtekla. Na poplavljenih območjih, predvsem v Krški vasi in Ločah, potekata čiščenje in sanacija. Škode, ki je nastala le pri posameznikih, še niso začeli popisovati. Poplava javne infrastrukture ni poškodovala, je za STA povedal župan Ivan Molan in pozval k ureditvi protipoplavne zaščite.

Molan, po oceni katerega bo strošek posredovanja po zadnji povodnji okoli 50.000 evrov, je državne ustanove pozval, naj storijo vse, da se nedokončana ali še načrtovana protipoplavna zaščita na Brežiškem dokončno zgradi, in da se z njeno ureditvijo prepreči gospodarska, okoljska in socialna škoda, ki nastaja ob vsakih večjih poplavah.

Gre za projekt, ki se vleče od leta 2018, in je povezan z ureditvijo protipoplavne infrastrukture ob gradnji hidroelektrarne Mokrice, je pojasnil. Dodal je, da so na Brežiškem razočarani, da omenjeni projekt zaradi birokratskih zapletov in "predvsem pritožb civilnih društev" še vedno stoji.

"Apeliral bi na pristojne službe in civilne iniciative, da naj se zavedo, da z birokratskimi ovirami in pritožbami povzročajo našim občanom veliko škodo," je za STA poudaril brežiški župan.

Po županovih podatkih je največ škode ob nedavni ujmi nastalo v vaseh Loče, Čatež ob Savi, Krška vas in Velike Malence. Skupaj je voda zalila približno deset kleti stanovanjskih hiš, v dveh hišah pa je dosegla tudi stanovanjski del. V Ločah je poplavila približno tri četrtine vaškega območja, v Krški vasi pa je podtalnica zalila nekaj najbolj izpostavljenih objektov.

Na terenu je bilo več kot 250 prostovoljcev, predvsem gasilcev, ki so z vrečami peska in drugimi posegi preprečili večjo katastrofo.

Evakuirati so morali tudi približno 2000 gostov iz kampa Term Čatež, ki so jim skupaj z zaposlenimi Zavoda za šport Brežice in prostovoljci brežiškega območnega združenja Rdečega križa ter drugim prostovoljci zagotovili začasno nastanitev in oskrbo v Športni dvorani Brežice.

Molan se je še zahvalil vsem, ki so pri nedavni ujmi in poplavi kakorkoli pomagali.