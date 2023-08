Število v ujmi poginulih živali še ni znano, odvoz kadavrov prilagojen

Ljubljana, 9. avgusta - Veterinarsko-higienska služba je konec tedna po državi prejela skupno 350 naročil za odvoz kadavrov, ki pa večinoma niso bili posledica poplav. Zaradi slabih povezav vseh izgub živali sicer še ni mogoče oceniti, so danes sporočili s kmetijskega ministrstva. Če dostop do kadavrov ne bo mogoč, bo izjemoma dovoljen zakop ali sežig na lokaciji.

Po podatkih Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katerimi se je na torkovi seji seznanila vlada, se izgub živali na poplavljenih območjih še ne da oceniti, saj so nekateri deli še vedno odrezani od sveta in nedostopni, povezave pa slabe. Podatke o izgubah bodo lastniki lahko začeli posredovati šele, ko se bo stanje nekoliko umirilo.

Sčasoma se bodo umirile tudi živali, ki so se razbežale s pašnikov ali so bile spuščene iz hlevov in se bodo vrnile nazaj k svojim lastnikom, so dodali.

Odvoz kadavrov s poplavljenih območij poteka prek veterinarsko-higienske službe Nacionalnega veterinarskega inštituta in družbe Koto. Odvoz z območij, ki so še vedno nedostopna, bo opravljen takoj, ko bo možen dostop do gospodarstva oziroma do mesta najdbe poginule živali. Ukrepe na terenu koordinirajo območni uradi veterinarske uprave v sodelovanju z veterinarsko-higiensko službo, po potrebi se usklajujejo tudi s predstavniki civilne zaščite.

Večje število naročil za odvoz poginulih živali zaradi poplav bi lahko po ocenah veterinarske uprave prejeli šele v naslednjih dneh. Če do določenih lokacij dostop z vozili veterinarsko-higienske službe v nekaj dneh ne bo mogoč in bodo kadavri močno razpadli, bo z dovoljenjem uradnega veterinarja mogoč tudi zakop ali sežig na kraju samem. Mesta zakopa bo odobril pristojni območni urad veterinarske uprave.

Kot so spomnili na upravi, je treba vsa naročila za odvoze vnesti v posebno aplikacijo EPI Patologija, ki omogoča dnevne preglede poginov po posameznih območjih Slovenije.

Glede večjih količin živil, ki so zaradi poplav neprimerna za prehrano, pa so pojasnili, da lahko občine ali več občin skupaj določijo lokacije in se dogovorijo z družbo Koto, da na ta mesta dostavi kontejnerje za njihovo odlaganje.

Za lastnike rejnih živali in izvajalce dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah, sicer veljajo posebni postopki ravnanja z živalmi. Izjeme se med drugim nanašajo na postopke odjave izgubljenih ali poginulih živali ter na postopke premikov živali.