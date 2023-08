Turistična infrastruktura ob Savinji skoraj popolnoma uničena

Glavna turistična sezona v savinjsko-šaleški regiji traja od začetka junija do sredine septembra, največji obisk pa beležijo avgusta. "Prav zato bo izpad zelo velik," so za STA zapisali v agenciji. Kot so izpostavili, niso uničeni le kampi in apartmaji, temveč tudi ceste in mostovi.

Po njihovi oceni je bilo v dolini ob nedavni ujmi s poplavami med 1500 in 1800 turistov. Nekateri so jo zaradi slabega vremena zapustili že prej. "Vsi turisti, ki so želeli, so nastanitve že zapustili in so na varnem," so poudarili.

Veliko turističnih ponudnikov je zaradi trenutnih razmer zaprlo svoja vrata, nekateri pa so zmogljivosti ponudili tistim, ki ne morejo na svoje domove in potrebujejo začasno nastanitev. Občina Solčava je zaradi varnosti izdala odredbo o zaprtju nastanitvenih objektov, ki velja do preklica. V agenciji pričakujejo, da bo podoben odlok v kratkem sprejela tudi Občina Luče. Nekateri turistični ponudniki, ki niso bili prizadeti v poplavah oziroma so utrpeli manjšo škodo, pa so še naprej odprti.

Lani je območje od Solčave do Šmartnega ob Paki zabeležilo skoraj 200.000 nočitev. Letos jih je bilo od januarja do vključno junija 50.000.

Kdaj bi lahko turizem znova zaživel, je po navedbah agencije še prezgodaj napovedovati. "Sanacija škode bo dolgotrajna. Dejstvo pa je, da višje ležeča turistična infrastruktura ni poškodovana; vsaj tista, ki je ne ogrožajo zemeljski plazovi. Tam bi lahko najprej sprejeli goste," so zapisali.

Poudarili pa so, da je letošnja sezona verjetno že izgubljena. "Za prihodnje leto si želimo čim več rezervacij. To je tudi najboljši način, kako lahko ljudje pomagajo turističnim ponudnikom v dolini," so dodali.