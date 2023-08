Vreme: Čez dan se bo zmerno pooblačilo

Ljubljana, 9. avgusta - Danes bo sprva delno jasno, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Več sonca bo v južni Sloveniji. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva zmerno oblačno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko nastane kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in postopno topleje.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami počasi slabi, srednjo Evropo je dosegla hladna fronta. Pred njo nad našimi kraji z zahodni vetrovi doteka nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, v krajih severno od nas spremenljivo oblačno. Popoldne in zvečer bodo v Alpah nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo več oblačnosti predvsem v Alpah, kjer bodo še krajevne plohe. Drugod se bo delno razjasnilo. Ob severnem Jadranu bo prehodno zapihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, kazal se bo kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in utrujenost. V četrtek bo vremenska obremenitev popustila.