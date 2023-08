Na Prevaljah postavili most, sproščena pretočnost prometa pri Dravogradu

Prevalje/Dravograd, 9. avgusta - Na Prevaljah so se v torek zvečer kljub katastrofalnim razmeram veselili. Podjetnik Ambrož Duler je namreč s svojo ekipo postavil 22-metrski most čez reko Mežo in s tem mnogim prizadetim omogočil prehod reke. Z začasno rešitvijo je sproščen tudi promet od Dravograda proti Slovenj Gradcu.

Na Prevaljah, kjer so narasli reka Meža in zemeljski plazovi uničili mostove, več odsekov cest in vodovodno omrežje, so v dnevu in pol s pomočjo podjetnika Ambroža Dulerja in njegove ekipe v podjetju Adteh izdelali in postavili most za pešce čez reko Mežo. S tem so vzpostavili možnost prehoda čez reko, med drugim tudi za prebivalce doslej odrezane vasi Leše.

"To je čisto majhna zmagica, ker smo uspeli v dnevu in pol postaviti začasni kovinski most za pešce. To je tisto, kar vzbuja upanje pri ljudeh," je še danes ganjen ob gesti podjetnika in stiskah ljudi za STA dejal župan Občine Prevalje Matic Tasič. Ta majhen uspeh po županovih besedah tudi daje energijo vsem, ki so od petka zjutraj že na nogah zaradi naravne nesreče in iščejo rešitve.

Že kmalu pa bodo po napovedih na Prevaljah dobili prvi montažni most za promet. Po načrtih ga bodo postavili poleg tega, ki so ga za pešce sami odprli v torek zvečer. Župan Tasič je povedal, da bodo most po načrtih postavljali od petka do nedelje s pomočjo nemške inženirske ekipe.

Medtem prioriteta na območju Prevalj ostaja zagotavljanje vode. Iz nekaterih pip na območju Prevalj je danes pritekla, a je uporabna samo za sanitarno vodo. Stiske zaradi prekinjene vodooskrbe na Prevaljah rešujejo z dostavami pitne vode s cisternami, sicer pa so na več mestih postavili tudi kemična stranišča, načrtovanih je bilo tudi več enot mobilnih postaj za tuširanje.

Še naprej pa se trudijo zagotoviti pitno vodo v ceveh, zato po županovih besedah načrtujejo začasno linijo dobrih pet kilometrov vodovodne cevi iz smeri Mežice do bencinske črpalke. Hkrati pa so se že lotili načrtovanja gradnje vodovoda v zemljo, je dodal.

Danes z ekipami gasilcev, številnih prostovoljcev, tudi mnogih okoliških kmetov nadaljujejo z odstranjevanjem posledic ujme in s čiščenjem. Župan se je ob tem vsem vnovič zahvalil za vso pomoč. "Materiala je ogromno, težave pa so z odvozom odpadkov," je dodal. Vzporedno na Prevaljah iščejo tudi nadomestne možnosti in začasne rešitve za ljudi, ki so izgubili vse, tudi hiše.

Pomemben korak v prometni pretočnosti na Koroškem so v torek zvečer naredili tudi v Dravogradu, kjer se je sprostil promet v smeri proti Slovenj Gradcu. Tam so v novi industrijski coni pri Monterju tudi za vsa ostala osebna vozila, ne le intervencijska, odprli cesto, in sicer za vozila do teže sedem ton in pol.

"Cesta v tem delu je delno v makadamski izvedbi in grobem asfaltu, jaški so nad nivojem vozišča zato je potrebna previdnost pri vožnji," je sporočil župan Občine Dravograd Anton Preksavec. Sam pa se, kot je dodal, že več dni trudi za pridobitev montažnega mostu, potem ko je narasla reka Mislinja odnesla most na glavni cesti Dravograd-Slovenj Gradec pri Otiškem Vrhu in s tem prekinila glavno prometno pot.

Preksavec ocenjuje, da bi bilo najbolj primerno montažni most postaviti na mestu, kjer je že v preteklosti bil most pri Korošici. Rešitev obvoza pri Monterju je namreč začasna in ne more biti trajna.

Medtem v dravograjski občini še naprej nevarnost predstavljajo številni zemeljski plazovi. "Opravljamo oglede množice plazov, izvajamo sanacije na številnih mestih. Razumem, da vsak, ki je osebno prizadet, pričakuje pomoč takoj, vendar je treba razumeti, da smo omejeni s številom strojev in kadri in ni možno nemudoma prispeti do vsakega. Bomo pa rešili vsakega," je v objavi na družbenem omrežju Facebook zagotovil župan.