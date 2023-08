Pristojni pozivajo k previdnemu ravnanju s poplavljenimi električnimi napravami

Celje, 9. avgusta - Električne naprave, ki so bile poplavljene, predstavljajo veliko nevarnost za kratek stik in možnost električnega udara, saj je voda lahko prodrla v njihovo notranjost. Treba jih je fizično odklopiti od električne napeljave. Tudi ta je lahko zaradi vode v okvari, so opozorili v Elektru Celje.

Kot so zapisali, je treba najprej izklopiti električno napajanje naprav in napeljavo. Sledita izklop vseh varovalk v razdelilni napravi in ponovna vključitev vsake posamezne varovalke. Če se varovalka izklopi, je ne smemo ponovno vključiti, saj to pomeni, da je na napeljavi okvara.

Eden najverjetnejših razlogov zanjo je stik vtičnic ali stikal z vodo. Kot svetujejo v Elektru Celje, je treba vtičnice odpreti in očistiti z vodo, nato pa še obvezno obrisati s krpo. Nato je varno znova poskusiti z vklopom varovalke. Če varovalka drži, je vse v redu, če pa ne, sta znova potrebna pregled in poseg.

"Če so instalacije prekinjene ali potrgane, je potrebna sanacija, zato ne poskušajte z vklopom varovalk," so opozorili v družbi. Če se iz napeljave pojavi neprijeten vonj, je treba takoj izklopiti varovalko ali stikala FID in poklicati strokovnjaka.

Gospodinjske aparate, ki so bili pod vodo, je treba najprej odklopiti od električne napeljave. Sledi obvezno čiščenje z vodo, lahko tudi po elektroniki, saj so ti deli tako ali tako bili pod vodo.

Nato sledi brisanje in po možnosti izpih z zrakom. Preveriti je treba tudi umazanijo v delih, kjer je elektronika zaščitena s pokrovi. Po končanem delu je treba aparat pustiti sušiti vsaj dve uri, preden ga uporabnik priključi na električno omrežje. Če ne deluje, je aparat v okvari.

"Če niste prepričani, da lahko to opravite, potem raje pokličite strokovnjaka," so poudarili. Kljub navidezni suhosti lahko ostanki vlage v notranjosti naprav namreč še vedno predstavljajo tveganje za električni udar.