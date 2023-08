Pri čiščenju kleti po poplavah se je hudo poškodoval moški, policisti pozivajo k previdnosti pri obnovi

Mengeš, 9. avgusta - V Mengšu se je v torek okoli 18.30 zgodila nesreča pri delu, v kateri se je hudo poškodoval 45-letni moški, tako da je njegovo življenje ogroženo. Po doslej znanih podatkih je pri čiščenju kleti po poplavah premikal težji stroj, ki je zdrsnil s transportnih vozičkov in padel nanj. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v klinični center v Ljubljano.

Policisti, ki so si ogledali kraj, niso ugotovili znakov kaznivega dejanja. O okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Vse, ki odstranjujejo posledice poplav, pozivajo k veliki previdnosti. Pri čiščenju in obnovi prizadetih območij naj upoštevajo nasvete pristojnih služb. Posebej previdni naj bodo pri obnovi poplavljenih objektov, saj so ti lahko zelo poškodovani. Glede na to je treba pred vstopom vanje preveriti stanje stavbe in poškodbe na njej. Če sta v njej še vedno voda in blato, je gibanje v takem prostoru lahko nevarno zaradi morebitnih zdrsov, padcev in ureznin.

Prav tako naj bodo previdni pri vnovičnem priklopu električnih naprav. Pred čiščenjem objektov pa se je treba ustrezno obleči, saj je voda, ki je poplavila območja in prostore, onesnažena. V njej so lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, ki različno reagirajo v vodi ali ob stiku z drugimi nevarnimi snovmi, večji predmeti in blato. Po delu se je treba temeljito umiti.

Hkrati policisti pozivajo, naj ne jedo poplavljene hrane, ampak naj jo brez izjeme zavržejo. Več nasvetov za ravnanje pred poplavami, med njimi in po njih je na spletišču gov.si.