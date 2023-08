Na najbolj prizadetih območjih še nekaj težav z dobavo elektrike

Ljubljana/Celje, 9. avgusta - Na območju Elektra Ljubljana je brez elektrike še 350 uporabnikov, največ v občini Kamnik. Na območju Elektra Celje jih je 413, od tega 348 na območju nadzorništva Nazarje, 65 na območju Raven in dva na območju Vuzenice. Na območju Elektra Maribor, Elektra Gorenjska in Elektra Primorska večjih izpadov ni.

Iz Elektra Gorenjska so v torek zvečer sporočili, da so z električno energijo oskrbljeni vsi odjemalci na Gorenjskem, pri čemer jih 57 oskrbujejo z agregati. Povezave so vzpostavili tudi s pomočjo podizvajalcev in Elektra Primorska.

Na območju Elektra Primorska že v ponedeljek ni bilo odjemalcev brez električne energije, na območju Elektra Maribor pa potekajo redna vzdrževalna dela in sanacija omrežja po nevihtah z neurjem med 13. in 28. julijem.