Vodja kolumbijskega mamilarskega kartela v ZDA Otoniel obsojen na 45 let zapora

New York, 9. avgusta - Vodja kolumbijske mamilarske tolpe Clan del Golfo (Zalivski klan) Dario Antonio Usuga, znanega pod vzdevkom Otoniel, bo moral zaradi tihotapljenja mamil in drugih zločinov prestati 45-letno zaporno kazen, je v torek odločilo ameriško zvezno sodišče v New Yorku. Kolumbija ga je ZDA izročila lani, Usuga pa je januarja priznal zločine.