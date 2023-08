Glasovanje v Ohiu prineslo odmeven poraz nasprotnikov pravice do splava

Columbus, 9. avgusta - Volivci ameriške zvezne države Ohio so v torek na referendumu zavrnili pobudo, ki bi v prihodnje referendumsko večino, potrebno za potrditev ustavnih dopolnil, dvignila s 50 na 60 odstotkov oddanih glasov. Mnogi to označujejo za poraz nasprotnikov pravice do splava, saj bo v Ohiu novembra referendum o ustavni zaščiti pravice do splava.